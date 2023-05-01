مظاهرات حاشدة في مدن فرنسا احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

وذكرت النقابات العمالية أنه من المنتظر أن يشارك ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في المظاهرات الرامية لمواصلة الاحتجاج ضد تعديل نظام التقاعد، الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لـ"فرانس برس".