مظاهرات حاشدة في مدن فرنسا احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

انطلقت، اليوم (الاثنين)، في عدد من المدن الفرنسية، مسيرات احتجاجية إحياءً للذكرى السنوية لعيد العمال.
وذكرت النقابات العمالية أنه من المنتظر أن يشارك ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في المظاهرات الرامية لمواصلة الاحتجاج ضد تعديل نظام التقاعد، الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل "سي إف دي تي" لوران بيرجيه، أن النقابات أعدت "30 نقطة تجمّع في مختلف أنحاء البلاد؛ لإحياء عيد الأول من مايو.
وتتوقع السلطات نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 إلى 100 ألف سيجوبون شوارع باريس.
وألغت الحكومة ما يتراوح بين 25 و33 بالمائة من الرحلات الجوية في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس-أورلي إلى الغد.