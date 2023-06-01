البرلمان الأوروبي يوافق على قانون لزيادة إنتاج الذخائر وتسريع تسليمها لأوكرانيا

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت مطلع مايو (أيار) الماضي، هذه الخطة بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز القدرة على إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي إلى مليون قذيفة في السنة، ويفترض أن يتيح التمويل المشترك للاستثمارات الصناعية زيادة إنتاج مصانعها في الاتحاد الأوروبي.