البرلمان الأوروبي يوافق على قانون لزيادة إنتاج الذخائر وتسريع تسليمها لأوكرانيا

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس) على مشروع قانون يهدف إلى زيادة إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاحتياطي، وتسريع عمليات التسليم إلى أوكرانيا.
وحصل القانون على غالبية كبرى (446 مقابل 67 مع امتناع 112 عن التصويت) خلال جلسة عامة مصغرة في بروكسل، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكانت المفوضية الأوروبية عرضت مطلع مايو (أيار) الماضي، هذه الخطة بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز القدرة على إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي إلى مليون قذيفة في السنة، ويفترض أن يتيح التمويل المشترك للاستثمارات الصناعية زيادة إنتاج مصانعها في الاتحاد الأوروبي.