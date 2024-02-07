طرفا النزاع في السودان يوافقان على حضور اجتماع لبحث إيصال المساعدات للمدنيين

وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم نداء لجمع 4.1 مليار دولار للاستجابة في عام 2024 للحاجات الإنسانية لدى سكان السودان، الذي يشهد حربًا أهلية، وكذلك لدى السودانيين الذين فروا إلى خمس دول مجاورة.