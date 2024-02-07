طرفا النزاع في السودان يوافقان على حضور اجتماع لبحث إيصال المساعدات للمدنيين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن طرفَيْ النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع على الأرجح في سويسرا؛ لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لكن موعده لم يُحدَّد بعد.
وأوضحت المنظمة أنها دعت الطرفين لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين للطرفَين المتحاربَين في السودان؛ لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريبًا، أي نحو 25 مليون شخص، إلى المساعدة.
وأضافت بأن كلاً منهما وافق الحضور.
وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم نداء لجمع 4.1 مليار دولار للاستجابة في عام 2024 للحاجات الإنسانية لدى سكان السودان، الذي يشهد حربًا أهلية، وكذلك لدى السودانيين الذين فروا إلى خمس دول مجاورة.