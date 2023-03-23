بعد وقف الإجراءات التعسفية.. 2000 فلسطيني في سجون "إسرائيل" يُعلقون إضرابهم عن الطعام

وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب المفتوح عن الطعام اليوم، بمشاركة ألفين من بين نحو 4800 معتقل في السجون الإسرائيلية، منهم 170 طفلًا و29 امرأة؛ احتجاجًا على إجراءات فرضها عليهم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير.