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بعد وقف الإجراءات التعسفية.. 2000 فلسطيني في سجون "إسرائيل" يُعلقون إضرابهم عن الطعام

لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تُصدر بياناً خلال ساعات
بعد وقف الإجراءات التعسفية.. 2000 فلسطيني في سجون "إسرائيل" يُعلقون إضرابهم عن الطعام
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سبق

أعلن ممثلو المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية اليوم (الخميس)، أن ألفي معتقل كانوا يعتزمون الإضراب عن الطعام بدءًا من اليوم، قرروا تعليق إضرابهم؛ وذلك بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون.

وقال ممثلو المعتقلين في بيان: "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب، وسيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب المفتوح عن الطعام اليوم، بمشاركة ألفين من بين نحو 4800 معتقل في السجون الإسرائيلية، منهم 170 طفلًا و29 امرأة؛ احتجاجًا على إجراءات فرضها عليهم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

السجون الإسرائيلية

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