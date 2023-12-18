بعد فيديو القسام للمحتجزين المسنين .. إسرائيل ترد على مقطع "لا تتركونا نشيخ"

وقال إن "الأسرى الثلاثة، الذين نجوا من 70 يومًا من الجحيم، تحركوا نحو الجنود وقتلوا بنيران قواتنا.. ليس هناك ما يريده الجنود وقادتهم في قطاع غزة أكثر من إنقاذ الأسرى أحياء. وفي هذه الحالة، لم ننجح".