ماذا لو "لعب الغرب بالنار"؟.. موسكو تأخذ كييف إلى "أكبر هجوم منذ بدء الحرب"

في حين حذّر وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف؛ الغرب من "اللعب بالنار" في حال زوّد أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16، واصفاً خطط إمداد كييف بهذا النوع من المقاتلات بالتصعيد غير المقبول، وفي ظل القصف المتبادل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يومٍ واحدٍ.