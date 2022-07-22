ليبيا.. اشتباكات في طرابلس وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

تسبّبت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت الرحلات الجوية في مطار معيتيقة وتحويلها إلى مطار مصراتة.
وطلب القائد الأعلى للجيش من الأطراف وقف إطلاق النار والعودة إلى مقارهم فوراً.
كما أعلن المجلس الرئاسي رفضه الاشتباكات العسكرية الدائرة ليل الخميس على الجمعة داخل مدينة طرابلس، التي تسبّبت في إرهاب المواطنين في بيوتهم، مطالباً على وجه السرعة من جميع أطراف الصراع وقف إطلاق النار والعودة إلى مقارهم فوراً.
كما طلب في بيان له صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة النائب العام والمدعي العام العسكري، كل في اختصاصه، فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات.
ولفت البيان إلى أنه على وزيرَي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة، التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.