قبيل أشهر من انتخابات البيت الأبيض.. 70% من الأمريكيين يشعرون أن ديمقراطيتهم مهددة

بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، وعلى بعد أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية البالغين الأمريكيين تقريبًا يعتقدون أنه ستكون هناك أعمال عنف في الانتخابات المقبلة.