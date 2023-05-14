"ماكرون": روسيا "خسرت جيوسياسيًّا" الحرب وبدأت شكلاً من أشكال التبعية للصين

وأضاف: "قلت دائمًا إنه على المدى الطويل سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تمامًا في المستقبل، لكن سيتعين عليها أيضًا بلورة عدم مواجهة مع روسيا، وإعادة بناء توازنات مستدامة.. لكن ما زال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى ذلك".