القضاء الفرنسي يحكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية التمويل الليبي

أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، مع منحه حق الاستئناف.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة برأت ساركوزي من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة، فيما أدانته بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، على خلفية اتهامه بالسماح لمعاونيه بالسعي للحصول على دعم مالي من النظام الليبي.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قضايا واجهها ساركوزي منذ مغادرته منصبه، حيث سبق أن أُدين بالفساد واستغلال النفوذ وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012.