القضاء الفرنسي يحكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية التمويل الليبي

أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، مع منحه حق الاستئناف.