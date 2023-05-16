روسيا تُسقط صاروخ ستورم شادو البريطاني

وقال البيان "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب عديدٍ من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC"، مضيفاً أن باريس "تركّز أيضاً جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".