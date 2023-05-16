روسيا تُسقط صاروخ ستورم شادو البريطاني

أعلنت روسيا أنها اعترضت صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى، في إطار النزاع في أوكرانيا، بعد أيامٍ فقط من إعلان لندن تسليم هذه الأسلحة لقوات كييف.
أعلنت باريس تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني، إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب مأدبة عشاء جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في قصر الإليزيه.
وفي بيانٍ مشتركٍ صادرٍ عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضاً، إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال البيان "في الأسابيع المقبلة، ستقوم فرنسا بتدريب عديدٍ من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC"، مضيفاً أن باريس "تركّز أيضاً جهودها على دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية".