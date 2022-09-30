توقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين

يشهد الكرملين -ينتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون- توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
قال بوتين: إن حق تقرير مصير الشعوب حتمي، وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضي، ولقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى على تلك المناطق، وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.
وأكد: سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمي شعوبنا بكل ما نملك من وسائل.
وقال: يجب أن تحترم كييف اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ندعو كييف للتفاوض لكننا لن نناقش اختيار الشعب، لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب.