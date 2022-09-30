توقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين

قال بوتين: إن حق تقرير مصير الشعوب حتمي، وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضي، ولقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى على تلك المناطق، وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية.