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توقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين

توقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين
سبق
سبق

يشهد الكرملين -ينتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون- توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.

قال بوتين: إن حق تقرير مصير الشعوب حتمي، وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضي، ولقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى على تلك المناطق، وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.

وأكد: سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمي شعوبنا بكل ما نملك من وسائل.

وقال: يجب أن تحترم كييف اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ندعو كييف للتفاوض لكننا لن نناقش اختيار الشعب، لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب.

روسيا
قصر الكرملين

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