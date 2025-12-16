تحذيرات فلسطينية من مشروع أمني إسرائيلي لعسكرة القدس وطمس هويتها

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن المشروع سيزيد من التضييق على المواطنين المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.