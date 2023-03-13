روسيا توافق على تمديد تصدير الحبوب الأوكرانية لكن لمدة 60 يومًا فقط

وجاء ذلك في ختام يوم من المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف بشأن تمديد اتفاق الحبوب، الذي أسفر عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منذ يوليو 2022.