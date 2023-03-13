روسيا توافق على تمديد تصدير الحبوب الأوكرانية لكن لمدة 60 يومًا فقط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم (الاثنين)، أن موسكو لا تُعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط.
وقال "فيرشينين" خلال مؤتمر صحفي: "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا جرينسبان، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث"، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.
وجاء ذلك في ختام يوم من المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف بشأن تمديد اتفاق الحبوب، الذي أسفر عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منذ يوليو 2022.
وتنتهي في 18 مارس الجاري، المرحلة الحالية من الاتفاق الذي يُسَهِل تصدير المنتجات الزراعية من موانئ جنوب البحر الأسود في أوكرانيا في ظل الغزو الروسي، ولا يمكن تمديده إلا بإذن من روسيا.