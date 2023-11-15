إسرائيل تُعلن تنفيذ عملية ضد حماس بمستشفى الشفاء في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية “دقيقة ومحدّدة الهدف” ضدّ حركة حماس “في منطقة محدّدة” داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إنّ وحداته “تنفّذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضدّ حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية”.
من ناحيتها، حمّلت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء بغزة.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أفادت في وقتٍ سابق، بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ بنيته اقتحام مجمع الشفاء في قطاع غزة خلال دقائق.
وأضافت الوكالة أن دبابات الجيش الإسرائيلي وقفت على أبواب مجمع الشفاء الطبي، قبل تنفيذ العملية، وحاصرته من الجهات كافة، فيما شهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.
وأشارت إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركاً عاجلاً لضمان عدم المساس بأي من الموجودين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.
وبحسب (وفا) يضم مجمع الشفاء 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى؛ من ضمنهم أطفال خدّج ونحو 7 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.