إسرائيل تُعلن تنفيذ عملية ضد حماس بمستشفى الشفاء في غزة

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركاً عاجلاً لضمان عدم المساس بأي من الموجودين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.