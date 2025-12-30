الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويقيم حواجز مؤقتة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في عدة مناطق بريف القنيطرة الجنوبي، في خرق جديد لاتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال، مكوّنة من سيارتي همر وسيارتي هايلكس، انطلقت من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين الزيوان، وأقامت حاجزًا مؤقتًا بين القرية وبلدة كودنة.
وتزامن هذا التحرك مع تقدم رتل يضم نحو 100 جندي من جنود الاحتلال باتجاه تل الأحمر الشرقي، وسط تحليق طيران مسيّر في أجواء المنطقة.
وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ سياسات عدوانية في الجنوب السوري، وسط مطالبات سورية متكررة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، واعتبار جميع إجراءاتها باطلة قانونيًا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس، قرارًا بالإجماع يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل "أوندوف" لمدة ستة أشهر.