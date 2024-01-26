"قلق عميق وآسف بالغ".. الجزائر تعبر عن خطورة إنهاء مالي لاتفاق السلام

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "إن الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية".