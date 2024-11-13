ضربة إسرائيلية داخل سوريا تدفع روسيا إلى تحذير تل أبيب من "العواقب الوخيمة"

وأضاف: نحن عبر القنوات ذات الصلة منها وزارتا الخارجية والدفاع نتحدث عن ذلك بشكل مستمر ونحذر الجيش الإسرائيلي من أن هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدّث في مؤتمر صحفي مؤخراً عن الضربة الإسرائيلية التي نفذت في (أكتوبر الماضي في جبلة اللاذقية) على مستودعات قريبة جداً من قاعدة حميميم الجوية (الروسية) والتي تبعد 1 - 1.5 كم عن القاعدة حيث توجد قواتنا هنالك بالطبع كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تضرر عسكريين روس، وبالطبع لو حصل ذلك كان له تداعيات خطيرة وسلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.