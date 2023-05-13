بعد أيام من الاضطرابات.. عودة عمران خان إلى منزله وهدوء بشوارع باكستان

وكان رئيس الحكومة السابق بين 2018 و2022، الذي يضغط منذ أشهر عدة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، ويأمل من خلالها العودة إلى السلطة؛ هوجم من جانب عشرات من عناصر القوات المسلحة، وأوقف خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد في إطار قضية فساد.