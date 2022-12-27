محققون أوروبيون يستجوبون حاكم المصرف المركزي للبنان

يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحسب ما أفاد مسؤول، اليوم (الثلاثاء).
وبين المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، أن "وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 يناير"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي التحقيق مع "سلامة" ومسؤولين في مصرف لبنان ومديري مصارف تجارية.
وأوضح أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني، بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق، وبينهم "سلامة".
وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول "سلامة" في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.