محققون أوروبيون يستجوبون حاكم المصرف المركزي للبنان

وبين المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، أن "وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 يناير"، وفقاً لـ"فرانس برس".