أستراليا: حل الدولتين يعد الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ؛ في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 في نيويورك "مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك، ويجب على جميع البلدان أن تسهم في كسر دائرة الصراع".