الأمم المتحدة تعلن خارطة طريق عالمية لمعالجة التغير المناخي عبر الزراعة

وتشمل الأهداف كلاً من: خفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن تربية الماشية بنسبة 25% بحلول عام 2030، وضمان إدارة جميع مصايد الأسماك في العالم بشكل مستدام بحلول عام 2030، وتوفير مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030، وخفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، وإنهاء استخدام وقود الكتلة الحيوية التقليدي لأغراض الطهي بحلول عام 2030.