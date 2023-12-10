الأمم المتحدة تعلن خارطة طريق عالمية لمعالجة التغير المناخي عبر الزراعة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، الجزء الأول من خارطة طريق عالمية للغذاء والزراعة من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وعدم تجاوز هدف 1.5 درجة.
وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية: خارطة طريق عالمية"، بمناسبة مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، أنه يتعين على العالم زيادة إنتاج اللحوم لمكافحة الجوع ونقص الغذاء المنتشر على نطاق واسع في البلدان النامية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتخطط المنظمة لوضع خارطة الطريق خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، بدءاً بوثيقة نشرت في قمة "كوب 28" تحتوي على 20 هدفاً رئيسياً يتعين تحقيقها بين عامي 2025 و2050، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل بشأن كيفية تحقيقها.
وتشمل الأهداف كلاً من: خفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن تربية الماشية بنسبة 25% بحلول عام 2030، وضمان إدارة جميع مصايد الأسماك في العالم بشكل مستدام بحلول عام 2030، وتوفير مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030، وخفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، وإنهاء استخدام وقود الكتلة الحيوية التقليدي لأغراض الطهي بحلول عام 2030.