"الخوف من عودة ترامب".. قادة أوروبا يستغلون قمة "الناتو" لتسويق الحلف للأميركيين

واتخذ القادة الأوروبيون مناهج مختلفة، مع بعض النقاط، التي تبدو مصممة للمرشح الجمهوري أيضًا، قال بيفكور، وزير الدفاع الإستوني: "إن الناتو هو نادٍ، وعندما يكون لديك قواعد نادٍ، فإنك تحترم القواعد، وتتوقع أن الجميع سيحترم القواعد أيضًا. لذا فإن ترامب لاعب غولف، فعندما تدفع رسومك في نادي الغولف، يمكنك اللعب. لا يهم حجم محفظتك. لذا عندما تدفع تلك الرسوم، يمكنك الذهاب إلى ملعب الغولف واللعب".