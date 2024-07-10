"الخوف من عودة ترامب".. قادة أوروبا يستغلون قمة "الناتو" لتسويق الحلف للأميركيين

يركز القادة الأوروبيون في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المنعقدة في واشنطن على شرح أهمية التحالف العسكري لدافعي الضرائب الأمريكيين العاديين، حيث أصبحت قضية تقاسم الأعباء كرة سياسية لكلا الحزبين في الولايات المتحدة - وتهدد بأن تصبح عقبة خطيرة أمام التحالف في حال وصول دونالد ترامب ثانية إلى السلطة.
وقال رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، خلال خطاب أمس إلى جانب المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ليون بانيتا، ووزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: "هناك نقاش في الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة تقدم الكثير لدعم أوكرانيا وأن أوروبا لا تقدم ما يكفي. وإذا نظرت إلى الأرقام، فالصورة مختلفة في الواقع. أوروبا تفعل أكثر من الولايات المتحدة: الدعم المالي والعسكري الذي قدمناه جميعًا حتى الآن كان هائلاً، ونحن نأخذ الأمن والدفاع على محمل الجد. من المهم أيضًا شرح ذلك للجمهور الأمريكي".
وفي إحاطات خلفية، ذكر مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا قلقين بشأن الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وكانت الولايات المتحدة من بين الدول، التي عارضت تعهدًا ماليًا متعدد السنوات للمساعدات العسكرية لأوكرانيا - جزئيًا بسبب المعركة المريرة في الكونغرس حول مشروع قانون المساعدات التكميلية لأوكرانيا، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال مسؤول أوروبي آخر قبل القمة: "نعتقد أنه من الضروري الإشارة إلى أن الأوروبيين يتحملون عبئًا أكبر من أمنهم الخاص، وهذه رسالة مهمة لأوكرانيا وروسيا - ولكن أيضًا للجمهور المحلي. هنا في واشنطن العاصمة، ندرك حساسية هذا الموضوع، وأعتقد أنه يمكنك توقع الكثير من التواصل الاستراتيجي حول ذلك الأسبوع المقبل."
ويوازن المسؤولون الأوروبيون بين المخاوف بشأن التهديد الروسي المتزايد في أوكرانيا والحساسيات السياسية، التي قد تزيد من تقسيم التحالف.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن وجهات النظر حول "الناتو" تخضع لانقسام حزبي في الولايات المتحدة، وأن التحالف أصبح أقل شعبية باستمرار بين الجمهوريين في العام الماضي. فوفقًا لمركز "بيو" للأبحاث، فإن 43% فقط من الجمهوريين لديهم نظرة إيجابية تجاه التحالف، انخفاضًا من 49% قالوا الشيء نفسه في عام 2023.
واتخذ القادة الأوروبيون مناهج مختلفة، مع بعض النقاط، التي تبدو مصممة للمرشح الجمهوري أيضًا، قال بيفكور، وزير الدفاع الإستوني: "إن الناتو هو نادٍ، وعندما يكون لديك قواعد نادٍ، فإنك تحترم القواعد، وتتوقع أن الجميع سيحترم القواعد أيضًا. لذا فإن ترامب لاعب غولف، فعندما تدفع رسومك في نادي الغولف، يمكنك اللعب. لا يهم حجم محفظتك. لذا عندما تدفع تلك الرسوم، يمكنك الذهاب إلى ملعب الغولف واللعب".
وفي خطاب ألقاه في معهد هدسون أمس، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: "إنه يدعم الناتو ولكنه سيضغط على القادة الأوروبيين للوفاء بتعهد إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع"، كما ربط الأمن القومي بأمن الحدود الأمريكية، مؤكدًا مرة أخرى كيف أصبحت سياسات "الناتو"، خاضعة للسياسة الداخلية الأمريكية.
و"ترامب" ليس الوحيد، الذي يدعو إلى سحب القوات والموارد الأمريكية من أوروبا، تاركًا الأوروبيين ليتحملوا عبء الدفاع عن أنفسهم، فلقد دعا العديد من محللي السياسة الخارجية الليبراليين لسنوات إلى التحول إلى ضبط النفس الأمريكي عندما يتعلق الأمر بالإسقاط العسكري الأمريكي، خاصة في أوروبا.
قال ستيفن ويرثايم وهو زميل أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومؤيد رئيسي لضبط النفس: "إنه من مصلحة التحالف عبر الأطلسي تحويل العبء نحو أوروبا والانتقال، خلال فترة معقولة، ربما حوالي عقد، نحو القيادة الأوروبية للدفاع الأوروبي مع انتقال الولايات المتحدة إلى دور داعم".