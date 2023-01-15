رغم تدنّي مشاركة التونسيين.. تحديد موعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات 11,22 في المئة، وهو رقم لم يُسجل منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي؛ إذ بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مليونًا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.