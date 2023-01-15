رغم تدنّي مشاركة التونسيين.. تحديد موعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس، اليوم "الأحد"، أن موعد الاقتراع بالنسبة إلى الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيكون الأحد 29 يناير "كانون الثاني" 2023، من أجل انتخاب أعضاء جدد في البرلمان.
ويكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني في 1 فبراير "شباط" 2023، والنتائج النهائية يوم 4 مارس "آذار" 2023 عقب النظر في كافة الطعون؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات 11,22 في المئة، وهو رقم لم يُسجل منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي؛ إذ بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مليونًا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
وحلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان المنتخب في 2021، وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال في الدور الأول للانتخابات، كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.