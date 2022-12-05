"بهدف بث الخوف في المجتمع".. إيران أعدمت 504 أشخاص خلال 2022

أعدمت إيران أكثر من 500 شخص خلال عام 2022، في عدد يفوق عدد الإعدامات عام 2021، ما يعزّز القلق إزاء تنامي اللجوء إلى عقوبة الإعدام في إيران، بحسب ما أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية، اليوم (الاثنين).