"بهدف بث الخوف في المجتمع".. إيران أعدمت 504 أشخاص خلال 2022

أعدمت إيران أكثر من 500 شخص خلال عام 2022، في عدد يفوق عدد الإعدامات عام 2021، ما يعزّز القلق إزاء تنامي اللجوء إلى عقوبة الإعدام في إيران، بحسب ما أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية، اليوم (الاثنين).
وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 504 أشخاص أُعدموا في إيران منذ مطلع العام 2022، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفتت إلى أن عدد النساء اللواتي أُعدمن هذا العام هو الأعلى منذ خمس سنوات.
من جهته، بين مدير المنظمة محمود أميري مقدم، أن هذه الإعدامات هدفها بثّ الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات الإيرانية.