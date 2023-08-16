أمريكا تفرض عقوبات على جمعية تدعم حزب الله اللبناني تحت ستار النشاط البيئي

وفي 2019، أكدت إسرائيل أن الجمعية هي واجهة سمحت لحزب الله باستخدام مواقعها في عملية أفيفيم في سبتمبر، حيث أطلق الحزب صواريخ كورنيت من محيط مركز تابع لها ضد الجيش الإسرائيلي. كما أن البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة اتّهمتها أكثر من مرّة بأنها جزء من البنية التحتية العسكرية لحزب الله".