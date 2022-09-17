اليمن يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية في شؤونه

ولفت "الإرياني" إلى أن زيارات قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك الميليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".