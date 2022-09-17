اليمن يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية في شؤونه

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم (السبت)، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.
ولفت "الإرياني" إلى أن زيارات قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك الميليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن ميليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الأعمى خلف نظام إيران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين.