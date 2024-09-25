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شلال الدماء مستمر في غزة.. حصيلة العدوان على القطاع تصل إلى 41495 شهيدًا

استشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة 85 وارتكاب 4 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية
شلال الدماء مستمر في غزة.. حصيلة العدوان على القطاع تصل إلى 41495 شهيدًا
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41495 شهيدًا، إلى جانب أكثر من 96 ألفًا وست إصابات، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 28 فلسطينيًا وإصابة 85 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

غزة
عدوان الاحتلال الإسرائيلي

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