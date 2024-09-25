شلال الدماء مستمر في غزة.. حصيلة العدوان على القطاع تصل إلى 41495 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41495 شهيدًا، إلى جانب أكثر من 96 ألفًا وست إصابات، معظمهم من النساء والأطفال.