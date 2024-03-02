استهدفها الحوثيون قبل أيام.. إعلان غرق سفينة الشحن "روبيمار" جنوبي البحر الأحمر

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران هجماتٍ على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون: إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

ويؤكّد الحوثيون أن هجماتهم تأتي "دعمًا لقطاع غزة"، الذي يشهد هجمات إسرائيلية عنيفة منذ السابع من أكتوبر.