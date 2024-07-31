أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تساعد الحوثيين في الحصول على الأسلحة

ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود المتمردين اليمنيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج" تم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة، وفقًا للعربية نت.