"الفيتو" الأمريكي يواصل بناءَ تاريخه الأسود في "إجهاض" أبسط الحقوق الإنسانية

آخر مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإنسانية، ولن يكون الأخير، هو "الفيتو" الذي استخدمته ضد قرار يدعو لهدنة إنسانية في غزة، وهو بالمناسبة للمرة الثانية؛ حيث استخدمته في نوفمبر الماضي ضد مشروع طرحته البرازيل، بينما الثاني طرحته الإمارات العربية المتحدة. هذا الموقف المخزي يعني أنه لم تعد أمريكا تستحي من أن يراها العالم هكذا منكشفة "عارية" من كل القيم والأخلاق الإنسانية، وهو أمر يحمل مفارقة مؤلمة كبيرة عندما يتصادف وحلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.