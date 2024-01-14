حماس: عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين "ربما قُتلوا" في القصف على غزة

أفاد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، بأن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة بات غير معروف، مرجحًا قتلهم في القصف الإسرائيلي.
وفي التفاصيل، قال أبو عبيدة إن العديد من الرهائن "ربما قُتلوا" في الفترة الأخيرة في قطاع غزة، ملقيًا باللوم على إسرائيل.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابق اليوم أن تل أبيب لن توقف عملياتها العسكرية حتى تحقق النصر على حركة حماس.
وقال غالانت : "لن نتوقف حتى نقوم بهزيمة حماس، لقد مرت 100 يوم منذ أن شنت حماس هجومًا وحشيًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل وتعذيب الأطفال والنساء والرجال، لقد مرت 100 يوم منذ احتجاز أحبائنا كرهائن في غزة، لقد مرت 100 يوم، ولن نتوقف حتى ننتصر" .
واندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب هجوم مفاجئ شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي قتل فيه المسلحون نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا نحو 250 رهينة، لا يزال نصفهم تقريبًا في الأسر.
وتصاعدت التوترات في جميع أنحاء المنطقة، حيث تتبادل إسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي مع جماعة حزب الله اللبنانية، والميليشيات المدعومة من إيران التي تهاجم أهدافًا أمريكية في سوريا والعراق، ويستهدف الحوثيون في اليمن الشحن الدولي، مما أدى إلى موجة من الضربات الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي.