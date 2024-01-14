حماس: عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين "ربما قُتلوا" في القصف على غزة

وقال غالانت : "لن نتوقف حتى نقوم بهزيمة حماس، لقد مرت 100 يوم منذ أن شنت حماس هجومًا وحشيًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل وتعذيب الأطفال والنساء والرجال، لقد مرت 100 يوم منذ احتجاز أحبائنا كرهائن في غزة، لقد مرت 100 يوم، ولن نتوقف حتى ننتصر" .