روسيا تقصف مدينة أوديسا الأوكرانية بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع

اتهمت أوكرانيا اليوم (الأحد)، روسيا بقصف مدينة أوديسا الساحلية بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع.
وذكرت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني، أن أوديسا هوجمت مجددًا بطائرات مسيّرة انتحارية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت القيادة أن العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرة مسيّرة، ولم تسجل إصابات.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب ناتاليا غومنيوك أن الهجوم جرى بواسطة طائرات إيرانية مسيّرة.
وأتت الهجمات الروسية بعد يومين من مقتل مدنيَين في أوديسا الجمعة الماضي، في هجوم روسي بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع.