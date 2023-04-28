البيت الأبيض: على الأمريكيين مغادرة السودان خلال 48 ساعة

في خضم المعارك الجارية في السودان وسط هدنة هشة وتسارع من دول العالم لإجلاء رعاياها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير؛ الخميس، إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعيّن على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة.