البيت الأبيض: على الأمريكيين مغادرة السودان خلال 48 ساعة

في خضم المعارك الجارية في السودان وسط هدنة هشة وتسارع من دول العالم لإجلاء رعاياها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير؛ الخميس، إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعيّن على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة.
وقالت جان بيير، إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلقٍ شديدٍ من انتهاكات وقف إطلاق النار في الخرطوم، وإن وزارة الخارجية نشرت موظفين قنصليين إضافيين.
وتابعت "الوضع قد يتدهور في أي لحظة نحن نعمل باستمرار لتوفير خيارات للمواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان".
وأضافت جان بيير، أن الولايات المتحدة نشرت وسائل استخباراتية واستكشافية واستطلاعية لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون.
ومضت تقول إن الولايات المتحدة تنقل أيضاً وسائل بحرية داخل المنطقة؛ ما يجعلها قادرة على تقديم أي دعمٍ ضروري على طول الساحل السوداني.
وقالت جان بيير "هذا وسط التغير السريع، وأي خيارٍ ينطوي على درجة من المخاطرة. لكن نظراً لأن الوضع لن يتحسّن على الأرجح، فإننا نشجع الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة على الاستفادة من الخيارات المتاحة لهم في غضون ما بين 24 و48 ساعة".
حوّل الصراع المناطق السكنية إلى ساحات حرب ودفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفِرار للنجاة بحياتهم. وقُتل مئات الأشخاص في نحو أسبوعين من التناحر بين الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة، مما يهدّد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.