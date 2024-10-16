إسرائيل تأسر 10 من عناصر حزب الله بينهم قائد ميداني في عمليات جنوب لبنان

كشفت مصادر إعلامية عربية، اليوم، أن إسرائيل تمكّنت من أسر 10 عناصر من حزب الله منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر سبتمبر، بينهم 4 عناصر ينتمون إلى وحدة "قوة الرضوان" الميدانية، والتي تُعدّ نخبة قوات الحزب.
وأكدت المصادر أنّ الأسرى يخضعون حاليًّا للتحقيق من قبل الاستخبارات الإسرائيلية؛ فقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي هذا السياق أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية أسرت 4 من عناصر حزب الله، بينهم قائد ميداني من "قوة الرضوان". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن أسر 3 آخرين من نفس الوحدة بعد العثور على نفق تحت الأرض في مبنى كان يستخدمه الحزب.
ويأتي هذا التصعيد في ظلّ تزايد التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وسط مخاوف متصاعدة من تحول الأحداث إلى مواجهة شاملة بين الطرفين. وتواصل إسرائيلُ عملياتِها العسكرية التي تستهدف تقليص قدرات حزب الله وتأمين عودة آمنة للنازحين الإسرائيليين من شمال البلاد.