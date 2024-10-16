إسرائيل تأسر 10 من عناصر حزب الله بينهم قائد ميداني في عمليات جنوب لبنان

وفي هذا السياق أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية أسرت 4 من عناصر حزب الله، بينهم قائد ميداني من "قوة الرضوان". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن أسر 3 آخرين من نفس الوحدة بعد العثور على نفق تحت الأرض في مبنى كان يستخدمه الحزب.