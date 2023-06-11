اسكتلندا تعتقل رئيسة وزرائها السابقة بشبهة فساد مالي

وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: "أوقفت اليوم امرأة تبلغ 52 عامًا كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي "ستورجن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".