العالم
اسكتلندا تعتقل رئيسة وزرائها السابقة بشبهة فساد مالي
القضية تعود إلى تمويل "الحزب الوطني"
أوقفت السلطاتُ رئيسةَ الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، اليوم "السبت"، في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها؛ بحسب ما أكدته مصالح الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: "أوقفت اليوم امرأة تبلغ 52 عامًا كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي "ستورجن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضحت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق، وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.