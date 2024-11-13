بـ 7 مجازر جديدة.. حصيلة عدوان الاحتلال على غزة ترتفع إلى 43.712 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.712، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.