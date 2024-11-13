بـ 7 مجازر جديدة.. حصيلة عدوان الاحتلال على غزة ترتفع إلى 43.712 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.712، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103.258 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدًا، و182 مصابًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.