الرئيس المصري: من الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة.
وقال "السيسي" في مؤتمر صحفي مشترك: "تباحثنا بشأن الكثير من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، كما احتلت التطورات في السودان جانبًا مهمًا من المباحثات، حيث أكدتُ لدولة رئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، بوصفها شأنًا سودانيًا خالصًا، بما يسهل نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها".
وأشار الرئيس المصري إلى أنه جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلّفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فاقت ما أحدثته جائحة "كورونا"، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء، وتوقعات بتراجع معدلات النمو.