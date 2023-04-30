الرئيس المصري: من الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

وقال "السيسي" في مؤتمر صحفي مشترك: "تباحثنا بشأن الكثير من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، كما احتلت التطورات في السودان جانبًا مهمًا من المباحثات، حيث أكدتُ لدولة رئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، بوصفها شأنًا سودانيًا خالصًا، بما يسهل نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها".