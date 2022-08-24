وزير الدفاع الروسي: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا بطيئة لتقليل خسائر المدنيين

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أوزبكستان، أن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقًا للخطة، وسيتم تحقيق جميع مهامها؛ موضحًا أن تباطؤ وتيرة الحملة يهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.