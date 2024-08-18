تقرير أمريكي: لماذا أصبح ترامب يشاهد محاولة اغتياله مرارًا وتكرارًا؟

كشف تقرير مذهل نشرته مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، أصبح يشاهد لقطات من محاولة اغتياله بشكل متكرر؛ مما أصاب أقرب مستشاريه بالخوف من أن ترامب ربما يكون في حالة نفسية تعيق فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نقل التقرير عن مصدر من الحزب الجمهوري، مقرب من الحملة أن "ترامب كان يشاهد مقطع فيديو مدته سبع ثوان يُظهر مدى اقترابه من تلقي رصاصة في رأسه، وكان يشاهد الفيديو مرارًا وتكرارًا، وقد يكون ترامب مصابًا باضطراب ما بعد الصدمة بالفعل".
وحسب التقرير، يبدو من غير المحتمل أن يطلب ترامب مساعدة صحية مهنية، لأن رجلًا من جيله وسلوكه يرى طلب المساعدة الصحية علامة ضعف وليس قوة.
ويضيف التقرير: لكن إذا كان ترامب يريد إنقاذ حملته المتعثرة؛ فربما ينبغي عليه طلب المساعدة النفسية المتخصصة.
ووفقًا للمعهد الوطني للصحة؛ تشمل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، "إعادة إحياء الحدث الصادم.. والامتلاء بالمشاعر التي صاحبته، حتى تتملك الإنسان الانفعالات الغاضبة أو العدوانية".
ويرى المطلعون على بواطن الأمور، أن هذه الأعراض أصبحت واضحة على ترامب، ويمكن ملاحظتها؛ ففي الأسابيع القليلة الماضية، بدا وكأنه تقدم في السن بسرعة، وبالفعل يمكن لصدمة محاولة الاغتيال أن تفعل ذلك؛ وخاصة مع شخص في سن متقدمة، كترامب الذي بلغ 78 عامًا.
ويقول التقرير: فجأة أصبح الموت قريبًا جدًّا منه، وربما يتساءل ترامب هل السباق الرئاسي والسعي إلى فترة رئاسية أخرى، يستحق العناء من أجله.
وربما -بعد أن نجا ترامب بصعوبة من رصاصة قاتل- يفضل التواجد في ملعب الجولف وقضاء السنوات المتبقية له مع أحفاده الذين يحبونه كثيرًا.
وبحسب ما ورد، أوضحت ميلانيا، زوجة ترامب، أنها لم تعد تهتم بولاية رئاسية ثانية ولن تعود إلى البيت الأبيض.
وأصبحت إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر خارج دائرة ترامب، كما أن ابنه بارون في طريقه إلى الكلية، وإذا فاز ترامب سيكون وحيدًا في البيت الأبيض، وربما لم يعد يريد ذلك.
ونقلت مجلة "فانيتي فير" عن أحد المطلعين: "يبدو الأمر وكأن ترامب يختار خسارة الانتخابات".
وقال مصدر آخر: إن ترامب غاضب لأنه يواجه كامالا هاريس، معتبرًا أن الديمقراطيين غشوه عندما اختاروا هاريس بدلًا من بايدن.
ثم هناك مشاكله القانونية، فسيتم الحكم على ترامب في محكمة مانهاتن في 18 سبتمبر، بعد إدانته بتزوير السجلات التجارية، ولا يزال يواجه محاكمتين فيدراليتين أخريين على الأقل؛ واحدة في 6 يناير، والأخرى بشأن التدخل في الانتخابات في جورجيا.
أضف إلى ذلك الأرقام المرتفعة التي حصلت عليها هاريس في استطلاعات الرأي، والدفعة التي من المتوقع أن تحصل عليها من المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع المقبل، رغم أن هاريس لم تُجرِ أي مقابلة أو تعقد أي مؤتمر صحفي، وهكذا تبدو الأمور قاتمة للغاية بالفعل.
ويقول التقرير: نستطيع أن نرى أن ترامب يشعر بذلك؛ فقد بدت بشرته شاحبة، وطاقته منخفضة، وفي اللقاء الطويل مع إيلون ماسك، كان صوته غير واضح.
ومن عجيب المفارقات أن ترامب أصبح فجأة يشبه منافسه السابق بايدن صاحب الـ81 عامًا، الذي جعل تدهورُ حالته الصحية، ترامب يبدو شابًّا إلى حد كبير.
الآن في مواجهة هاريس البالغة من العمر 59 عامًا، أصبح ترامب نفسه الرجل العجوز.