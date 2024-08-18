تقرير أمريكي: لماذا أصبح ترامب يشاهد محاولة اغتياله مرارًا وتكرارًا؟

أضف إلى ذلك الأرقام المرتفعة التي حصلت عليها هاريس في استطلاعات الرأي، والدفعة التي من المتوقع أن تحصل عليها من المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع المقبل، رغم أن هاريس لم تُجرِ أي مقابلة أو تعقد أي مؤتمر صحفي، وهكذا تبدو الأمور قاتمة للغاية بالفعل.