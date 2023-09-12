10 رحلات منذ توليه السلطة.. لماذا يسافر زعيم كوريا الشمالية للخارج بالقطار فقط؟

بلونه الأخضر الداكن، وسرعته البطيئة التي لا تتجاوز 55 ميلاً في الساعة، دخل قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المصفح منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتياً من كوريا الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، حيث من المقرر أن يجري الزعيم الكوري الشمالي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فما مواصفات قطار الزعيم الكوري الشمالي الذي تعد زيارته الحالية لروسيا الرحلة العاشرة له منذ توليه السلطة في عام 2011؟ ولماذا يفضله في السفر عن غير من وسائل النقل الأخرى؟