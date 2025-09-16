بعد جريمة الدوحة .. تقرير عبري: مصر نشرت أنظمة دفاع جوي صينية متطورة في سيناء

زعم موقع "ناتسيف نت" العبري أن مصر نشرت منصات دفاع جوي صينية متطورة للغاية من طراز HQ-9B في شبه جزيرة سيناء، معتبرا ذلك "انتهاكا خطيرا" لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفدا لحركة حماس في قطر، مشيرا إلى أن القاهرة أرادت توجيه رسالة ردع إقليمية والتأكيد على استعدادها لمواجهة أي تهديد محتمل.
وبحسب ما نقله موقع RT، فإن أنظمة HQ-9B قادرة على تغطية مساحات واسعة يصل مدى رادارها إلى أكثر من 300 كيلومتر، فيما تبلغ صواريخ الاعتراض 200 كيلومتر، ما يجعلها قادرة على التعامل مع طائرات مقاتلة حديثة وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.
كما اعتبر التقرير أن نشرها يعكس استراتيجية مصرية تقوم على التوازن بين التشغيل الفعّال والانتشار الاستراتيجي.
وأشار إلى أن مصادر عسكرية إسرائيلية ربطت بين هذه الخطوة وبين ما تردد عن محاولات إسرائيلية لاستهداف شخصيات من حماس داخل مصر، وهو ما نفته القاهرة رسميا.
واعتبر التقرير أن إدخال هذه البطاريات إلى سيناء يمثل امتدادا لـ"انتهاكات مصرية متكررة"، على حد زعمه، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفكر في إلغاء صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع القاهرة كخطوة ضغط.