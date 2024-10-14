جيش الاحتلال يؤكد مقتل مسؤول عسكري لبناني كبير وحزب الله يمطر شمال ووسط إسرائيل

في الوقت نفسه، أطلق حزب الله خلال الساعات الماضية صواريخ على شمال ووسط إسرائيل، حيث تم اعتراض بعضها، بينما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي. كما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية عن تنفيذ غارات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.