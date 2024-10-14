جيش الاحتلال يؤكد مقتل مسؤول عسكري لبناني كبير وحزب الله يمطر شمال ووسط إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل محمد كمال نعيم، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدبابات في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، إثر غارة جوية استهدفت منطقة النبطية في جنوب لبنان، بحسب سكاي نيوز.
وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة الإسرائيلية استهدفت نعيم، الذي كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على العمق الإسرائيلي، وأشار البيان إلى أن نعيم قاد عدة "مؤامرات إرهابية" ضد إسرائيل.
في الوقت نفسه، أطلق حزب الله خلال الساعات الماضية صواريخ على شمال ووسط إسرائيل، حيث تم اعتراض بعضها، بينما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي. كما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية عن تنفيذ غارات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.