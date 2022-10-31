كييف تعلن مغادرة 12 سفينة محمّلة بالحبوب الموانئ الأوكرانية اليوم

واتفقت الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا في وقتٍ سابقٍ على خطة لنقل 14 سفينة على طول الممر الإنساني البحري في 31 أكتوبر، 12 قادمة من أوكرانيا، وأشار مركز التنسيق المشترك إلى أن وفد الأمم المتحدة أبلغ روسيا بهذا الأمر.