"الأونروا": نقص الغذاء ينذر بكارثة كبرى في غزة

وتشير معطيات وإحصائيات للأونروا أن نحو 700 ألف فلسطيني في شمال ووسط وجنوب القطاع يعيشون مجاعة حقيقة، يضاف لذلك إصابة نحو مليون نازح ونازحة بالعديد من الأمراض والأوبئة بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.