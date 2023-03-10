الأمم المتحدة تشتري سفينة لمنع تسرُّب النفط قُبالة سواحل اليمن

أعلنت الأمم شراء سفينة ضخمة لمنع وقوع كارثة بيئية في السواحل اليمنية.. فمنذ سنوات تقبع ناقلة مهجورة تحمل مليون برميل من النفط في البحر الأحمر.
وهناك مخاوف من أن تتفكّك الناقلة أو تنفجر، فتؤدي إلى أحد أكبر حوادث التسرُّب النفطي في التاريخ.
لكن الأمم المتحدة قالت الخميس، إنها اشترت ناقلة ضخمة تتوجّه إلى اليمن تشحن عليها كمية النفط الموجودة في السفينة المهجورة.
وقال أخيم شتاينر، من برنامج التنمية في الأمم المتحدة: إن "شراء السفينة هو بداية المرحلة العملية في خطة تفريغ النفط، وتجنب مخاطر كارثة بيئية وإنسانية"، مضيفاً أنه إنجازٌ كبيرٌ.