"الكرملين" عن الوضع الصحي لرئيس الشيشان: ليس لدينا معلومات

وعقب تداول المعلومات التي تحدثت عن تراجع صحته، نشرت قناة "قديروف" على تطبيق "تلغرام"، فيديوهات تداولتها فيما بعد العديد من صفحات منصات التواصل، ظهر فيها "قديروف" وهو يمشي في مكان غير محدد، ولم يُعرف الوقت الذي تم تصوير الفيديو فيه.