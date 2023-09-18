"الكرملين" عن الوضع الصحي لرئيس الشيشان: ليس لدينا معلومات

علّقت روسيا، اليوم الاثنين، على الوضع الصحي للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وذلك تعليقًا على تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا، ليس بصحة جيدة.
ووفق "رويترز"، لم يرد المتحدثون باسم "قديروف" على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على التقارير قالت إن "قديروف" يعالَج في أحد مستشفيات موسكو.
وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، للصحفيين: "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن".
وعقب تداول المعلومات التي تحدثت عن تراجع صحته، نشرت قناة "قديروف" على تطبيق "تلغرام"، فيديوهات تداولتها فيما بعد العديد من صفحات منصات التواصل، ظهر فيها "قديروف" وهو يمشي في مكان غير محدد، ولم يُعرف الوقت الذي تم تصوير الفيديو فيه.
يُذكر أن "قديروف" من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا.