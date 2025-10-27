الأمم المتحدة: قوات "الدعم السريع" ارتكبت فظائع وإعدامات ميدانية في الفاشر وبارا بالسودان

اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، قوات "الدعم السريع" بارتكاب فظائع وانتهاكات جسيمة، من بينها إعدامات ميدانية، عقب سيطرتها على أجزاء من مدينتي الفاشر في دارفور وبارا في ولاية شمال كردفان، في ظل تصاعد حدة النزاع في السودان.



وقال المكتب في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه تلقى تقارير "متعددة ومثيرة للقلق" تؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل الإعدامات بإجراءات موجزة، بعد سيطرتها على مناطق واسعة من مدينة الفاشر المحاصرة، ومدينة بارا خلال الأيام الماضية.