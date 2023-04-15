روسيا تدعو طرفَي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار

عبرت السفارة الروسية لدى السودان، عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفَي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار، وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.
وجاء في بيان صدر عنها ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "في صباح يوم 15 أبريل الجاري أدّت التناقضات المتراكمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الردّ السريع، إلى اشتباكات مسلحة مباشرة في الخرطوم ومدينة مروي".
وأضاف البيان: "يحمّل الطرفان بعضهما البعض المسؤولية عما يحدث".
وحثّت السفارة في الوقت ذاته، المواطنين الروس المتواجدين في السودان، على البقاء في منازلهم وضبط النفس.