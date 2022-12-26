حاكم نيويورك يحذر: "عاصفة القرن" قتلت 25 شخصاً وما زالت بعيدة عن الانحسار

حذر حاكم ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، من أن "عاصفة القرن" ما زالت بعيدة عن الانحسار، فيما قال مسؤولون في مقاطعة إيري في ولاية نيويورك الأميركية، إن العاصفة الثلجية القوية التي شلت غرب نيويورك في عطلة عيد الميلاد قتلت 25 على الأقل، مع مواجهة فرق إصلاح المرافق يوماً طويلاً من الحفر في المناطق التي غطاها الثلج حول بافالو.